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12:30, 13 ноября 2023Мир

Беспилотники атаковали две американские базы в Сирии

Al Mayadeen: беспилотники нанесли удар по базам США на востоке Сирии

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Две американские военные базы в Сирии подверглись атаке дронов. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Как сообщает издание, под ударом трех беспилотников оказались американская база к югу от города Румейлан на востоке Сирии, а также база на северо-востоке страны, недалеко от города Хасеке.

Ранее при ракетном ударе по базе США «Конико» в Сирии жизней лишились американские военные. В ответ на ракетный обстрел США нанесли удары по двум объектам в Сирии, чтобы продемонстрировать способность защитить своих граждан и национальные интересы.

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      Дарья Балацкая
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