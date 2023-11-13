Беспилотники атаковали две американские базы в Сирии

Al Mayadeen: беспилотники нанесли удар по базам США на востоке Сирии

Две американские военные базы в Сирии подверглись атаке дронов. Об этом сообщает Al Mayadeen.

Как сообщает издание, под ударом трех беспилотников оказались американская база к югу от города Румейлан на востоке Сирии, а также база на северо-востоке страны, недалеко от города Хасеке.

Ранее при ракетном ударе по базе США «Конико» в Сирии жизней лишились американские военные. В ответ на ракетный обстрел США нанесли удары по двум объектам в Сирии, чтобы продемонстрировать способность защитить своих граждан и национальные интересы.