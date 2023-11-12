В результате атаки на базу США в Сирии погибли американские военные

Al Mayadeen: при ракетном ударе по базе «Конико» в Сирии погибли военные

При ракетном ударе по базе США «Конико» в Сирии погибли американские военные. сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Сколько именно погибших, не уточняется. База «Конико» находится возле одноименного нефтяного месторождения, по ней было запущено 15 ракет.

В ответ на участившиеся нападения на базы США в Сирии и Ираке американские военные нанесли удары по двум объектам в Сирии. В Пентагоне пояснили, что там образом США показывает всем, что будет защищать своих граждан и национальные интересы.

Предыдущий удар по объектам в Сирии американцы наносили 9 ноября.

По мнению американской стороны, за атаками на их базы стоит Иран.