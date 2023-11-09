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09:34, 9 ноября 2023Мир

Пентагон заявил об «ударе самообороны» по восточной Сирии

Глава Пентагона Остин: силы США нанесли «удар самообороны» по восточной Сирии
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Johanna Geron / Reuters

Силы США нанесли «удар самообороны» по восточной Сирии по объекту, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает NBC News.

«Этот высокоточный удар в целях самообороны является ответом на серию нападений на персонал США в Ираке и Сирии со стороны подразделений КСИР», — сказал министр обороны США. Остин добавил, что удар на востоке Сирии был нанесен по указанию президента США Джо Байдена.

По словам высокопоставленного представителя Минобороны США, целью был склад с боеприпасами. Он отметил, что после удара произошли вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии взрывчатых веществ.

Ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник сообщил, что на берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор начались столкновения военных США и союзных им курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) с сирийской армией.

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      Семен Александров
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