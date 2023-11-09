«Идут ожесточенные столкновения». На берегу реки Евфрат началась перестрелка между американскими и сирийскими военными

На берегу Евфрата началась перестрелка между военными Сирии и США

На берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор начались столкновения военных США и союзных им курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) с сирийской армией. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Идут ожесточенные столкновения между американскими силами и SDF с одной стороны и сирийской армией и ее союзниками с другой, в них применяются различные виды оружия среднего калибра, тяжелого артиллерийского оружия и ракеты Телеканал Al Mayadeen

По словам собеседника телеканала, американские и курдские отряды находятся восточнее Евфрата, сирийские военные атакуют со стороны запада.

До начала столкновений база США на газовом месторождении подверглась обстрелу

До начала столкновений база США на газовом месторождении «Конико» в Дейр-эз-Зор подверглась обстрелу ракетами и беспилотниками, сообщал Al Mayadeen.

Американский объект в последние недели неоднократно становился объектом ударов. 27 октября на базе произошли взрывы. 30 октября база на месторождении «Конико» подверглась ракетной атаке.

19 октября стало известно, что исламское движение Ирака, в которое входят вооруженные формирования шиитских радикалов, атаковало базу США Эт-Танф в Сирии.

Как сообщала газета The Washington Post, президента США Джо Байдена уговаривали нанести удар по руководству Ирана из-за атак на базы на Ближнем Востоке. По данным издания, в результате нападений пострадали 24 американских военнослужащих.

США, в свою очередь, нанесли удар по складу вооружений проиранских группировок в Сирии

В свою очередь, США в ночь на 9 ноября нанесли удар по складу вооружений проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы американских сил в регионе. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Сегодня по указанию президента Джо Байдена вооруженные силы США нанесли в порядке самообороны удар по объекту на востоке Сирии, используемому иранским Корпусом стражей исламской революции и аффилированными группами Ллойд Остин глава Пентагона

Высокоточный удар нанесли два истребителя-бомбардировщика F-15, отметил шеф Пентагона. Он уточнил, что это вторая операция, проведенная Соединенными Штатами в ответ на обстрелы американских войск и баз в Ираке и Сирии.

Остин подчеркнул, что Вашингтон готов принять дальнейшие меры для защиты своих военных и объектов. Министр обороны призвал воздерживаться от любой эскалации.

В ночь на 27 октября стало известно, что президент США Джо Байден распорядился нанести удары по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на ВС США. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что удары истребителями F-16 нанесены по двум объектам на западе Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками.

Позже целями ударов были названы склады с боеприпасами и оружием. При этом телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник заявил, что ВВС США нанесли удары по сирийским районам, где нет военных складов.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал удары американских военных по объектам в Сирии самообороной. Он добавил, что Вашингтон готов к защите своих войск и объектов за рубежом.

США считают угрозой интересам нацбезопасности атаки на ближневосточные базы

Помощник министра обороны США Барбара Лиф назвала атаки на ближневосточные американские базы угрожающими национальной безопасности Соединенных Штатов в Красном море.

Это прямая угроза Барбара Лиф помощник министра обороны США

Заместитель помощника министра обороны Дана Строул в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса указала, что США усилили военное присутствие в регионе с целью защиты своих интересов, в том числе навигации в Красном море.

Ранее стало известно, что Пентагон отправит еще 300 военных на Ближний Восток, поскольку атаки на военные базы США в Ираке и Сирии стали почти ежедневными на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС.

Экс-советник Белого дома считает, что США хотят распространить конфликт на Ближнем Востоке на Иран и Сирию

Бывший советник Белого дома при администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс считает, что США хотят расширить палестино-израильский конфликт на Ближнем Востоке и спровоцировать новые войны.

Цель состоит в том, чтобы втянуть в конфликт Иран и Сирию, чтобы неоконсерваторы могли возобновить войны на Ближнем Востоке. Кажется, никто не слышит разумные голоса. Другими словами, нет никаких препятствий для выхода конфликта из-под контроля Пол Крейг Робертс экс-советник Белого дома при администрации Рейгана

Аналитик отметил, что намерения Вашингтона подтверждает отправка в регион огромного количества американских военных, оружия и воздушно-космических сил.