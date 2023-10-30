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16:13, 30 октября 2023Мир

Атакована очередная военная база США на Ближнем Востоке

Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу

Фото: Abdullah Rashid / Reuters

Военная база США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетном обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники.

«Несколько взрывов прозвучали внутри и в окрестностях американской базы из-за ракетного обстрела», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что это была вторая атака за последние несколько дней на базу, которая находится на газовом месторождении «Конико».

Ранее президент США Джо Байден приказал нанести удары по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на американские военные базы.

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      Виктория Кондратьева
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