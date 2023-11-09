Пентагон заявил об угрозе нацбезопасности США на Ближнем Востоке

Пентагон: удары по базам США на Ближнем Востоке несут угрозу нацбезопасности

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке являются прямой угрозой интересам национальной безопасности США в Красном море. Об этом заявила помощник министра обороны США Барбара Лиф, пишет РИА Новости.

Она выступила на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Представитель Пентагона ответила на вопрос, как удары по американским базам в регионе влияют на интересы национальной безопасности. «Это прямая угроза», — подчеркнула она.

Как уточнила заместитель помощника министра обороны страны Дана Строул, США усилили военное присутствие в регионе с целью защиты своих интересов, включая свободу навигации в Красном море.

Ранее Пентагон признал, что американский беспилотник MQ-9 Reaper сбили йеменские хуситы у побережья Йемена. 8 ноября стало известно, что йеменские хуситы-повстанцы с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили американский дрон.