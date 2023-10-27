Байден распорядился ударить по иранским объектам в Сирии. Почему США решились на атаку и какими были ее цели?

Байден приказал нанести удар по объектам Ирана в Сирии из-за атак на ВС США

Президент США Джо Байден распорядился нанести удары по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на ВС США. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, чьи слова приводятся на сайте американского военного ведомства.

По приказу президента Байдена силы США провели удар в рамках самообороны по двум объектам на западе Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками Ллойд Остин министр обороны США

В Пентагоне заверили, что удары не связаны с палестино-израильским конфликтом, а стали ответом на серию атак на военнослужащих США в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября. В Вашингтоне считают, что ответственность за эти атаки несут поддерживаемые Ираном организации.

Как подчеркнул Остин, приказ Байдена демонстрирует, что США не станут терпеть подобные атаки и будут защищать себя и свои интересы.

США не ищут конфликта и не намерены вовлекаться в дальнейшие боевые действия, но эти поддерживаемые Ираном атаки должны прекратиться Ллойд Остин министр обороны США

Целями ударов стали склады с оружием и боеприпасами

В последние дни американские базы в Ираке и Сирии несколько раз подвергались нападению. По данным The Washington Post, от этих атак пострадали 24 американских военнослужащих. В частности, 19 октября исламское движение Ирака, в которое входят вооруженные формирования шиитских радикалов, тремя беспилотниками атаковало базу США Эт-Танф в Сирии.

27 октября на военной базе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, которую контролируют военнослужащие США, произошли взрывы. Информации о причинах и последствиях взрыва нет.

По словам источника агентства Reuters в Пентагоне, целями ответных ударов американских истребителей F-16 в Сирии были склады с боеприпасами и оружием.

При этом, как уточнил собеседник агентства, Вашингтон не координировал удары по целям в Сирии с Израилем.

Байдена уговаривали нанести удары по Сирии

Ранее газета The Washington Post писала, что президента США Джо Байдена уговаривают нанести удар по руководству Ирана из-за атак на американские базы на Ближнем Востоке, но он колебался.

Как писала газета, давление на главу государства оказывали прежде всего республиканцы, которые требовали расширения американских сил в регионе. К ним присоединился отставной генерал Джозеф Вотел, который сказал, что США сделали удары по своим военным нормой. Несмотря на сомнения, Байден предупредил руководство Ирана, что если удары по американским базам продолжатся, то «мы ответим».

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждал, что Соединенные Штаты отреагируют «решительно», если Иран нападет на американцев.

Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном. Мы не хотим, чтобы эта война расширялась. Но если Иран или его приспешники где-либо нападут на американцев, не заблуждайтесь: мы защитим наш народ, мы защитим нашу безопасность, быстро и решительно Энтони Блинкен госсекретарь США

До этого Блинкен говорил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана, но Вашингтон к этому готов.