Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 22 октября 2023Мир

США указали на угрозу на Ближнем Востоке от сторонников Ирана

Блинкен: угроза для сил США на Ближнем востоке исходит от сторонников Ирана

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана, но Вашингтон к этому готов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC News.

«Мы обеспокоены и даже ожидаем эскалации ситуации со стороны иранских прокси против наших сил, против нашего личного состава», — отметил он.

По его словам, никто не хочет открытия «второго фронта» боевых действий, но если это произойдет США к этому готовы. Он добавил, что США направили в регион два авианосца «не для того, чтобы провоцировать, а для того, чтобы сдерживать».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы к эскалации конфликта на Ближнем Востоке и советуют другим странам и группировкам не вступать в него. Он отметил, что Вашингтон обеспокоен потенциальной эскалацией и видит перспективу значительного роста числа нападений на американские войска и граждан по всему региону.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль по ошибке обстрелял территорию Египта

      В России высказались о последствиях вступления США в конфликт на Ближнем Востоке

      Стало известно о буддийском храме в Подмосковье

      На Украине сообщили о пожаре на рынке в левобережной части Киева

      «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

      Кадыров назвал действия Израиля в Палестине несмываемым позором

      Стали известны подробности об избивавшей сверстницу воспитаннице детдома

      В Херсонской области сбили летевшие на Крым ракеты

      Китай устроил налоговые проверки главному поставщику Apple

      США указали на угрозу на Ближнем Востоке от сторонников Ирана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости