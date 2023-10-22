США указали на угрозу на Ближнем Востоке от сторонников Ирана

Блинкен: угроза для сил США на Ближнем востоке исходит от сторонников Ирана

Угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана, но Вашингтон к этому готов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC News.

«Мы обеспокоены и даже ожидаем эскалации ситуации со стороны иранских прокси против наших сил, против нашего личного состава», — отметил он.

По его словам, никто не хочет открытия «второго фронта» боевых действий, но если это произойдет США к этому готовы. Он добавил, что США направили в регион два авианосца «не для того, чтобы провоцировать, а для того, чтобы сдерживать».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы к эскалации конфликта на Ближнем Востоке и советуют другим странам и группировкам не вступать в него. Он отметил, что Вашингтон обеспокоен потенциальной эскалацией и видит перспективу значительного роста числа нападений на американские войска и граждан по всему региону.