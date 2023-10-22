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17:54, 22 октября 2023Мир

Пентагон заявил о готовности к эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Шеф Пентагона Остин заявил о видимых рисках эскалации из-за конфликта в Израиле

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США готовы к эскалации конфликта на Ближнем Востоке и советуют другим странам и группировкам не вступать а него. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC.

Он отметил, что Вашингтон обеспокоен потенциальной эскалацией и видит перспективу значительного роста числа нападений на американские войска и граждан по всему региону.

«Поэтому мы собираемся сделать все необходимое, чтобы убедиться, что наши войска находятся на правильном месте, на хорошей позиции, защищены и что у нас есть возможность ответить», — подчеркнул министр обороны США.

Остин добавил, что если какая-то страна или группировка будет стремиться расширить этот конфликт, то он советует не пытаться сделать это.

Ранее глава американского оборонного ведомства заявил, что США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетной обороны (ПРО) THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Он сообщил, что распорядился подготовиться к развертыванию дополнительных войск, чтобы получить возможность быстрого реагирования в случае необходимости.

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      Семен Александров
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