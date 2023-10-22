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07:02, 22 октября 2023Мир

США развернут на Ближнем Востоке систему ПРО и дополнительные комплексы Patriot

Пентагон: США развернут на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD и комплексы Patriot

Фото: US Army / Globallookpress.com

США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетной обороны (ПРО) THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

По его словам, решение об укреплении позиций Министерства обороны США в регионе было принято по итогам консультаций с президентом Джо Байденом.

«Я распорядился развернуть регионе батарею THAAD и дополнительные батальоны Patriot для усиления защиты американских сил», — отметил Остин, напомнив, что ранее на Ближний Восток были направлены авианосцы USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower с пятью и тремя кораблями сопровождения соответственно.

Глава Пентагона добавил, что распорядился о подготовке к развертыванию дополнительных войск для усиления готовности и возможности быстрого реагирования в случае необходимости.

Ранее портал Axios сообщил, что США планируют передать Израилю предназначавшиеся Украине снаряды. По его информации, речь идет о десяти тысячах боеприпасов.

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      Марина Совина
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