США развернут на Ближнем Востоке систему ПРО и дополнительные комплексы Patriot

Пентагон: США развернут на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD и комплексы Patriot

США развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетной обороны (ПРО) THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает ТАСС.

По его словам, решение об укреплении позиций Министерства обороны США в регионе было принято по итогам консультаций с президентом Джо Байденом.

«Я распорядился развернуть регионе батарею THAAD и дополнительные батальоны Patriot для усиления защиты американских сил», — отметил Остин, напомнив, что ранее на Ближний Восток были направлены авианосцы USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower с пятью и тремя кораблями сопровождения соответственно.

Глава Пентагона добавил, что распорядился о подготовке к развертыванию дополнительных войск для усиления готовности и возможности быстрого реагирования в случае необходимости.

Ранее портал Axios сообщил, что США планируют передать Израилю предназначавшиеся Украине снаряды. По его информации, речь идет о десяти тысячах боеприпасов.