США задумали отправить Израилю предназначавшиеся Украине снаряды

Axios: США планируют передать Израилю предназначавшиеся Украине снаряды

США планируют передать Израилю предназначавшиеся Украине снаряды. Об этом сообщает портал Axios.

По информации издания, речь идет о десятках тысяч снарядов. При этом ряд официальных лиц США предположил, что перенаправление боеприпасов не окажет немедленного влияния на боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако остается неясной перспектива дальнейших поставок оружия Киеву, если столкновения между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС перерастет в более широкий региональный конфликт.

Ранее ЦАХАЛ и министерство обороны Израиля заявили своим американским коллегам, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в Газу, пишет Axios.