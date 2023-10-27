В Белом доме назвали удары по Сирии самообороной

Кирби: удары США по объектам Ирана в Сирии были нанесены в порядке самообороны

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби назвал удары американских военных по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии самообороной. Об этом он высказался в эфире ABC News.

«Эти удары были во многим нанесены в порядке самообороны», — заявил Кирби, указав на недавние атаки на базы армии США в Ираке и Сирии.

Кирби добавил, что Вашингтон готов к защите своих войск и объектов за рубежом.

В ночь на 27 октября стало известно, что президент США Джо Байден распорядился нанести удары по якобы принадлежащим Ирану объектам в Сирии в ответ на серию атак на ВС США. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что удары истребителями F-16 нанесены по двум объектам на западе Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанными с ним группировками.

Позднее целями ударов были названы склады с боеприпасами и оружием. При этом телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник заявил, что ВВС США нанесли удары по сирийским районам, на которых нет военных складов.

