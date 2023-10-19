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16:43, 19 октября 2023Мир

Шиитские радикалы атаковали базу США в Сирии

Шиитские радикалы из Ирака атаковали американскую базу Эт-Танф в Сирии

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Исламское движение Ирака, в которое входят вооруженные формирования шиитских радикалов, атаковало базу США Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исламское сопротивление в Ираке объявляет об ответственности за атаку на американские силы у газового месторождения Коноко. Наши борцы за веру атаковали при помощи трех беспилотников базу Эт-Танф, которые прямо и точно достигли своих целей», — рассказали в движении.

Ранее США отобрали около двух тысяч военнослужащих для переброски в Израиль. Войскам поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка.

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    Максим Габриелян
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