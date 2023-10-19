Шиитские радикалы атаковали базу США в Сирии

Шиитские радикалы из Ирака атаковали американскую базу Эт-Танф в Сирии

Исламское движение Ирака, в которое входят вооруженные формирования шиитских радикалов, атаковало базу США Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исламское сопротивление в Ираке объявляет об ответственности за атаку на американские силы у газового месторождения Коноко. Наши борцы за веру атаковали при помощи трех беспилотников базу Эт-Танф, которые прямо и точно достигли своих целей», — рассказали в движении.

Ранее США отобрали около двух тысяч военнослужащих для переброски в Израиль. Войскам поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка.