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20:51, 16 октября 2023Мир

США отобрали около двух тысяч военных для переброски в Израиль

WSJ: США отобрали около двух тысяч военнослужащих для переброски в Израиль

Фото: Jeon Heon-Kyun / Reuters

США отобрали около двух тысяч военнослужащих для переброски в Израиль. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Министерства обороны страны.

По словам чиновников, войскам поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка, они состоят из представителей всех вооруженных сил, они не предназначены для участия в боевых действиях.

Сообщается, что в настоящее время войска дислоцируются как на Ближнем Востоке, так и за пределами региона, в том числе в Европе.

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    Семен Александров
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