США отобрали около двух тысяч военных для переброски в Израиль
WSJ: США отобрали около двух тысяч военнослужащих для переброски в Израиль
США отобрали около двух тысяч военнослужащих для переброски в Израиль. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Министерства обороны страны.
По словам чиновников, войскам поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка, они состоят из представителей всех вооруженных сил, они не предназначены для участия в боевых действиях.
Сообщается, что в настоящее время войска дислоцируются как на Ближнем Востоке, так и за пределами региона, в том числе в Европе.