США отобрали около двух тысяч военных для переброски в Израиль

WSJ: США отобрали около двух тысяч военнослужащих для переброски в Израиль

США отобрали около двух тысяч военнослужащих для переброски в Израиль. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Министерства обороны страны.

По словам чиновников, войскам поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка, они состоят из представителей всех вооруженных сил, они не предназначены для участия в боевых действиях.

Сообщается, что в настоящее время войска дислоцируются как на Ближнем Востоке, так и за пределами региона, в том числе в Европе.