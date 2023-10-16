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16:16, 16 октября 2023Мир

Стала известна причина усиления присутствия США на Ближнем Востоке

NYT: США удваивают присутствие на Ближнем Востоке, чтобы сдержать конфликт

Фото: Lisi Niesner / Reuters

США удваивают военное присутствие на Ближнем Востоке для удержания отряда «Хезболла», а также Ирана и Сирии от вступления в конфликт, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Вторая авианосная группа Военно-морских сил (ВМС) США отправляется на восток Средиземноморья для сдерживания враждебных действий против Израиля, стало известно изданию. Таким образом, к авианосцу «Джеральд Форд» в ближайшее время присоединится «Дуайт Эйзенхауэр».

Кроме того, Военно-воздушные силы (ВВС) перебрасывают в Персидский залив наземные эскадрильи истребителей F-16, A-10 и F-15: вместе с авианосными группами они составят воздушную армаду из более 100 штурмовиков. Подобными действиями Вашингтон рассчитывает не допустить более масштабный региональный конфликт.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что злодеяния «Исламского движения сопротивления» ХАМАС сравнимы с Холокостом.

Утром 7 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о ракетных обстрелах сектора Газа, которые произвели палестинские радикалы. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе. Позднее стало известно о переходе страны в состояние войны.

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