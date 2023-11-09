Экс-сотрудник Белого дома назвал цель США на Ближнем Востоке

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: США расширяют конфликт на Ближнем Востоке

Вашингтон хочет расширить палестино-израильский конфликт, чтобы спровоцировать в регионе новые войны. Об этом заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье на личном сайте.

Как уточнил экс-сотрудник администрации, США стремятся втянуть в конфликт Иран и Сирию. «Чтобы неоконсерваторы могли возобновить войны на Ближнем Востоке», — назвал он цель американской стороны. По мнению автора, намерения Вашингтона подтверждает переброска большого количества американских войск, оружия и военно-воздушных сил в регион.

«Другими словами, нет никаких препятствий для выхода конфликта из-под контроля», — добавил он.

Ранее стало известно, что США направили на Ближний Восток подводную лодку класса Ohio для защиты американских военных в регионе.