США отправили атомную подлодку на Ближний Восток

Белый дом: США направили атомную подлодку на Ближний Восток для защиты военных

США направили на Ближний Восток подводную лодку класса Ohio для защиты американских военных в регионе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, субмарина была направлена из Суэцкого канала в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США. Кирби также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат производить корректировку своих сил в регионе для обеспечения безопасности войск и объектов на местности, а также для того, чтобы «послать сильный сдерживающий сигнал иным игрокам <...>, которые могут думать об эскалации».

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы (ВМС) США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку, способную нести до 154 крылатых ракет Tomahawk. Командир Тимоти Хокинс, представитель 5-го флота ВМС, который базируется в Персидском заливе, отказался назвать задачи подлодки или причины ее отправки в регион. Тогда Associated Press предположило, что этот шаг мог быть предпринят из-за обострения в отношениях с Ираном.