США направили атомную подлодку с крылатыми ракетами Tomahawk на Ближний Восток

AP: США направили атомную подводную лодку с крылатыми ракетами Tomahawk на Ближний Восток

Военно-морские силы (ВМС) США направили на Ближний Восток атомную подводную лодку, способную нести до 154 крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщает The Associated Press (AP) со ссылкой на представителя ВМС.

Отмечается, что американские военные крайне редко сообщают о передвижении своих подлодок. Командир Тимоти Хокинс, представитель 5-го флота ВМС, который базируется в Персидском заливе, сообщил, что подлодка раньше базировалась в штате Джорджия. 7 апреля она прошла через Суэцкий канал.

При этом Хокинс отказался назвать задачи подлодки или причины ее отправки в регион. Издание предположило, что этот шаг мог быть предпринят из-за обострения в отношениях с Ираном.

24 марта в Пентагоне сообщили, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Позже стало известно об уничтожении восьми боевиков. Отмечалось, что удары стали ответом на атаку иранского беспилотника по базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии. В результате погиб один американский военный, еще шесть человек пострадали.