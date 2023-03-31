В США заявили об уничтожении восьми связанных с КСИР лиц

Пентагон: США ликвидировали восемь связанных с КСИР боевиков при недавних ударах в Сирии

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил об уничтожении силами США восьми боевиков, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Его заявление приводит РИА Новости.

«По нашим оценкам, в результате наших ударов по двум объектам сил "Аль-Кудс" КСИР были уничтожены восемь боевиков», — указал представитель оборонного ведомства США.

По его словам, уничтоженные боевики не являлись гражданами Ирана, несмотря на тесные связи с КСИР.

24 марта в Пентагоне сообщили, что США нанесли авиаудары по формированиям, связанным с КСИР в ответ на атаку иранского беспилотника по базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии. В результате погиб один американский военный, еще шесть человек пострадали.