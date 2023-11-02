Пентагон отреагировал на атаки по базам США на Ближнем Востоке

The Hill: Пентагон отправит еще 300 военных в Сирию и Ирак из-за атак на базы

Пентагон отправит еще 300 военных на Ближний Восток, поскольку атаки на военные базы США в Ираке и Сирии стали почти ежедневными на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС. О такой реакции со ссылкой на официальных лиц сообщает The Hill.

Дополнительные силы призваны «помочь с обезвреживанием взрывоопасных предметов, связью и другими средствами поддержки войск, уже находящихся в регионе», уточнил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер.

Он подчеркнул, что военные «совершенно точно» не отправятся в Израиль, а предназначаются «для поддержки региональных усилий по сдерживанию враждебных США сил».

30 октября стало известно, что военная база США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Отмечается, что за последние несколько дней это была вторая атака на базу, которая находится на газовом месторождении «Конико».

