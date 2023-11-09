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05:01, 9 ноября 2023Мир

На берегу Евфрата начались бои между силами США и Сирии

Al Mayadeen: на берегу Евфрата произошла перестрелка между силами США и Сирии

Фото: Unsplash.com

В Сирии начались бои между американскими военными вместе с союзными им курдскими формированиями «Сирийских демократических сил» (SDF) и сирийской армией. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Столкновения произошли в Дейр-эз-Зоре, США и курдские отряды находятся на восточном берегу Евфрата, сирийцы наступают со стороны запада.

Источник телеканала уточнил, что в ожесточенном противостоянии используются различные виды оружия среднего калибра, тяжелая артиллерия и ракеты.

Ранее стало известно, что Пентагон отправит еще 300 военных на Ближний Восток, поскольку атаки на военные базы США в Ираке и Сирии стали почти ежедневными на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС.

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