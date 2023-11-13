В Пентагоне сообщили об ударах американских войск по объектам в Сирии

Глава Пентагона Остин сообщил об ударах американских войск по объектам в Сирии

Войска США нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он уточнил, что высокоточные удары пришлись по учебному центру и убежищу недалеко от городов Абу-Камаль и Маядин. Американское военное ведомство пошло на такой шаг в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии.

«У президента нет более высокого приоритета, чем безопасность американских военных, и он приказал сегодняшними действиями дать понять, что Соединенные Штаты будут защищать себя, своих граждан и свои интересы», — добавил Остин.

9 ноября в Пентагоне также сообщали об «ударах самообороны» американских войск по объектам в Сирии. Тогда, по словам высокопоставленного представителя Минобороны США, целью был склад с боеприпасами. Он рассказал, что после удара произошли вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии там взрывчатых веществ.