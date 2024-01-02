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11:43, 2 января 2024Мир

Стало известно о второй за сутки атаке на базу США в Ираке

Al-Mayadeen: база США в Курдистане подверглась обстрелу второй раз за сутки

Фото: Spc. Trevor Franklin / Us Army / Globallookpress.com

На территории аэропорта столицы Иракского Курдистана Эрбиля подверглась атаке база сил международной антитеррористической коалиции второй раз за сутки. Об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen.

«Американские войска на базе, расположенной в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, подверглись обстрелу», — говорится в сообщении.

Ранее вторая база США рядом с месторождением газа Эль-Омар подверглась ракетному обстрелу. Кроме того, удар был нанесен по американской базе около газового месторождения Конико. Объекты находятся в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Удары нанесло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака». Отмечалось, что по первой базе около Конико было выпущено 12 ракет.

В Конгрессе назвали причину атак на американские базы. По словам главы комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майка Роджерса, нападения радикальных исламистов на ближневосточные объекты провоцирует слабость президента США Джо Байдена.

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      Кристина Есикова
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