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09:18, 31 декабря 2023Мир

Вторую базу США рядом с нефтяным месторождением в Сирии обстреляли

По двум базам США в Сирии нанесли ракетный удар

Фото: Dragos Asaftei / Shutterstock / Fotodom

Вторая база США рядом месторождением газа Эль-Омар подверглась ракетному обстрелу. Удар также был нанесен по американской базе около газового месторождения Конико, передает Al Mayadeen.

Объекты располагаются в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Уды нанесло шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака». Согласно данным канала, по первой базе около Конико было выпущено 12 ракет. Как утверждают шиитские бойцы, снаряды смогли поразить все цели.

Обстрел второй базы осуществлялся в два этапа: сначала по объекту ударили семь ракет, после — еще пять. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Конгрессе назвали причину атак на американские базы. По словам главы комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майка Роджерса, нападения радикальных исламистов на ближневосточные объекты провоцирует слабость президента США Джо Байдена.

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      Александра Качан
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