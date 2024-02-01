Американский сенатор предсказал начало войны США с Ираном

Сенатор Грэм предсказал войну США с Ираном в 2024 году из-за атомной бомбы

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм призвал президента США Джо Байдена нанести удар по иранским нефтеперерабатывающим заводам и предсказал войну США с Ираном в 2024 году. Об этом сообщает Fox News.

Американский политик высказался, что он осуждает войны, которые администрация Джо Байдена допускает «каждый год». «У нас будет война с Ираном в 2024 году», — добавил политик, объяснив это предстоящим созданием Ираном атомной бомбы для атаки на Израиль.

«Я не прошу вторгнуться в Иран. Но сегодня вечером я скажу президенту Байдену: обратитесь к источнику проблемы. Если вы не нанесете удар по иранской нефтяной инфраструктуре, не ударите по их кошельку и не заставите их бояться вас, они будут продолжать атаковать наших солдат», — добавил сенатор.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что на удары по американским военным на Ближнем Востоке последует ответ, который «они посчитают нужным».