США пообещали ответить на удары по американским военным на Ближнем Востоке

NBC: в Белом доме пообещали ответить на удары по военным США на Ближнем Востоке

США ответят на удары по американским военнослужащим, дислоцированным на Ближнем Востоке. Об этом в интервью телеканалу NBC сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы, безусловно, это сделаем в то время и тем способом, который посчитаем подходящим», — пообещал он.

Кроме того, отвечая на вопрос о готовности США нанести удар по иранской армии, Кирби подчеркнул, что Вашингтон «не ищет войны с Ираном».

Ранее американский сенатор Линдси Грэм призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана после атаки по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке.