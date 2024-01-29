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17:09, 29 января 2024Мир

США пообещали ответить на удары по американским военным на Ближнем Востоке

NBC: в Белом доме пообещали ответить на удары по военным США на Ближнем Востоке
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Leah Millis / Reuters

США ответят на удары по американским военнослужащим, дислоцированным на Ближнем Востоке. Об этом в интервью телеканалу NBC сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы, безусловно, это сделаем в то время и тем способом, который посчитаем подходящим», — пообещал он.

Кроме того, отвечая на вопрос о готовности США нанести удар по иранской армии, Кирби подчеркнул, что Вашингтон «не ищет войны с Ираном».

Ранее американский сенатор Линдси Грэм призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана после атаки по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке.

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      Виктория Кондратьева
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