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03:55, 29 января 2024Мир

США призвали ударить по Ирану

Американский сенатор Грэм призвал администрацию Байдена ударить по Ирану

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский сенатор Линдси Грэм призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана после атаки по одной из американских военных баз на Ближнем Востоке. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, Вашингтон может уничтожить «всех иранских прокси», но это не сдержит «иранскую агрессию».

«Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии», — обратился политик к Белому дому. Сенатор считает, что иранское правительство способно понять только силу.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военнослужащих на Ближнем Востоке. Он пообещал, что США ответят на удар по своей базе на Ближнем Востоке.

Вечером в субботу, 27 января, беспилотник ударил по военной базе США на северо-востоке Иордании. В результате происшествия пострадали десятки человек, трех военнослужащих спасти не удалось.

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      Марина Совина
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