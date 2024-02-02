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23:41, 2 февраля 2024Мир

США начали наносить удары по Сирии

ABC: США начали наносить удары по Сирии в ответ на атаку по базе в Иордании

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

США начали наносить удары по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванных должностных лиц.

По данным вещателя, удары, предположительно, наносятся по объектам проиранских группировок.

Источник РИА Новости уточнил, что удар был нанесен беспилотниками по трем позициям союзных сирийской армии сил к югу от города Эль-Маядин.

Ранее сообщалось о возможном начале ответных ударов США по военным объектам проиранских группировок в Сирии и Ираке на этих выходных.

Издание CBS News 1 февраля информировало об одобрении администрацией президента США Джо Байдена планов по нанесению ударов по иранским объектам. По данным издания, власти намерены начать операцию «в течение нескольких дней».

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      Марина Совина
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