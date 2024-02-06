США заявили о неготовности прекращать удары на Ближнем Востоке

Блинкен заявил, что США не готовы прекратить наносить удары на Ближнем Востоке

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон пока не готов прекращать наносить удары на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

«Реакция, которую мы демонстрировали в последние несколько дней, будет продолжаться», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

США нанесли удары по территории Сирии и Ирака в начале февраля в ответ на недавнюю атаку БПЛА по американской базе на северо-востоке Иордании. В российском МИД осудили подобные методы, назвав произошедшее нарушением международного права.

Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, подчеркнул, что США нанесли удары на Ближнем Востоке с целью разжечь конфликт и вовлечь в него другие страны региона.