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15:54, 3 февраля 2024Мир

МИД России осудил удары США по Сирии и Ираку

МИД РФ: удары по Сирии и Ираку показали агрессивную сущность политики США

Фото: SANA / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) России решительно осудило удары США по Сирии и Ираку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, удары Соединенных Штатов вновь продемонстрировали всему миру агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке и полное пренебрежение Вашингтоном нормами международного права. В заявлении говорится, что действия США рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта.

«Вашингтон, уверовав в свою безнаказанность, продолжает сеять разрушение и хаос на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении. По словам Захаровой, США не ищут и никогда не искали решений проблем в регионе. «Положение дел, когда хронические противоречия на Ближнем Востоке только усугубляются, Вашингтон всегда устраивало», — отметила официальный представитель МИД РФ.

В заключении Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает акт американо-британской агрессии. «Добиваемся срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН», — указала она.

Ранее МИД Ирана выступил против ударов, которые нанесли США по Ираку и Сирии. США нанесли удары по территории Сирии 3 февраля в ответ на недавнюю атаку БПЛА по американской базе на северо-востоке Иордании.

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      Андрей Ставицкий
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