Иран осудил атаки США по Ираку и Сирии

Иран назвал удары США по Ираку и Сирии угрозой для мира в регионе

Министерство иностранных дел Ирана выступило против ударов, которые нанесли США по Ираку и Сирии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В своем заявлении МИД Ирана осудил атаки Соединенных штатов. Представители МИД назвали продолжение подобных инцидентов угрозой для мира и безопасности в регионе. «Это очередная авантюра и стратегическая ошибка американского правительства, которая не будет иметь никакого результата, кроме эскалации напряженности и нестабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее с подобным заявлением выступил сирийский МИД: «США совершили еще одно нападение на сирийскую территорию, пополнив свой список нарушений суверенитета, территориальной целостности и безопасности ее народа, еще раз доказав, что являются основным источником глобальной нестабильности».

В Великобритании, напротив, отметили, что поддерживают право США отвечать на нападения на их военных. В Лондоне подчеркнули, что Великобритания и США являются верными союзникамии.

3 февраля США нанесли удары по территории Сирии в ответ на недавнюю атаку БПЛА по американской базе на северо-востоке Иордании. В Вашингтоне отметили, что США предпримут все необходимые шаги для защиты своей страны, своих сил и интересов.