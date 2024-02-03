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12:42, 3 февраля 2024Мир

Сирия обвинила США в новом нарушении суверенитета и безопасности страны

МИД Сирии: удары США стали новым нарушением суверенитета и безопасности страны
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Marko Djurica / Reuters

Удары США по территории Сирии стали новым нарушением суверенитета и безопасности страны. В этом Вашингтон обвинил сирийский МИД, сообщает РИА Новости.

«США совершили еще одно нападение на сирийскую территорию, пополнив свой список нарушений суверенитета, территориальной целостности и безопасности ее народа, еще раз доказав, что являются основным источником глобальной нестабильности», — заявили в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Сирии подчеркнули, что атаки сил США на несколько районов в восточной провинции Дейр-эз-Зор свидетельствуют о том, что у администрации американского президента отсутствует уважение к Уставу ООН.

Кроме того, сирийская сторона отвергает «все предлоги и ложь», которые Вашингтон выдвигает, чтобы оправдать эти удары.

3 февраля США нанесли удары по территории Сирии в ответ на недавнюю атаку БПЛА по американской базе на северо-востоке Иордании. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары по целям в Сирии и Ираке стали лишь началом ответных мер на недавнюю атаку на американские силы.

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      Семен Александров
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