В Пентагоне рассказали о первых атаках США по Ираку и Сирии

Шеф Пентагона Остин: удары США в Ираке и Сирии стали лишь началом ответных мер

Первые удары Соединенных Штатов по целям в Сирии и Ираке являются лишь началом ответных мер на недавнюю атаку на американскую военную базу в Иордании. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, пишет РИА Новости.

«Это начало нашего ответа», — пригрозил он.

Ллойд Остин добавил, что американский президент Джо Байден уже отдал распоряжение о дополнительных действиях. По словам министра, Штаты предпримут все необходимые шаги для защиты своей страны, своих сил и интересов.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщил, что Штаты начали наносить удары по Сирии в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Позже вещатель опроверг эту информацию.

Позже Пентагон подтвердил удары США по Сирии в ответ на атаку по базе в Иордании.

Также сообщалось, что на базе США на востоке Сирии начался пожар после того, как она подверглась ракетному обстрелу.