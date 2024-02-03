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01:57, 3 февраля 2024Мир

В Пентагоне рассказали о первых атаках США по Ираку и Сирии

Шеф Пентагона Остин: удары США в Ираке и Сирии стали лишь началом ответных мер
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Po1 Alexander Kubitza / Dod / Global Look Press

Первые удары Соединенных Штатов по целям в Сирии и Ираке являются лишь началом ответных мер на недавнюю атаку на американскую военную базу в Иордании. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, пишет РИА Новости.

«Это начало нашего ответа», — пригрозил он.

Ллойд Остин добавил, что американский президент Джо Байден уже отдал распоряжение о дополнительных действиях. По словам министра, Штаты предпримут все необходимые шаги для защиты своей страны, своих сил и интересов.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на неназванных должностных лиц сообщил, что Штаты начали наносить удары по Сирии в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Позже вещатель опроверг эту информацию.

Позже Пентагон подтвердил удары США по Сирии в ответ на атаку по базе в Иордании.

Также сообщалось, что на базе США на востоке Сирии начался пожар после того, как она подверглась ракетному обстрелу.

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      Марина Совина
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