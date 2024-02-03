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12:17, 3 февраля 2024Мир

Великобритания прокомментировала удары США по Сирии и Ираку

Правительство Британии об ударах США по Сирии: имеют право отвечать на нападения
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Tech. Sgt. Russ Scalf / U.S. Air Force

Великобритания поддерживают право США отвечать на нападения на их военных. Удары американских сил по Сирии и Ираку прокомментировал представитель британского правительства, сообщает Reuters.

«Великобритания и США — верные союзники. Мы не будем комментировать их операции, но поддерживаем их право реагировать на нападения», — сказал он.

В правительстве королевства также отметили, что давно осуждают дестабилизирующую деятельность Ирана во всем регионе, включая его политическую, финансовую и военную поддержку ряда группировок.

Ранее США нанесли удары по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что первые удары США по целям в Сирии и Ираке являются лишь началом ответных мер на недавнюю атаку на американские силы.

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      Семен Александров
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