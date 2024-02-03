Великобритания прокомментировала удары США по Сирии и Ираку

Правительство Британии об ударах США по Сирии: имеют право отвечать на нападения

Великобритания поддерживают право США отвечать на нападения на их военных. Удары американских сил по Сирии и Ираку прокомментировал представитель британского правительства, сообщает Reuters.

«Великобритания и США — верные союзники. Мы не будем комментировать их операции, но поддерживаем их право реагировать на нападения», — сказал он.

В правительстве королевства также отметили, что давно осуждают дестабилизирующую деятельность Ирана во всем регионе, включая его политическую, финансовую и военную поддержку ряда группировок.

Ранее США нанесли удары по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что первые удары США по целям в Сирии и Ираке являются лишь началом ответных мер на недавнюю атаку на американские силы.