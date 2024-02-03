Минобороны Сирии оценило последствия авиаударов США

Минобороны Сирии заявило о гибели мирных жителей и военных из-за ударов США

Жертвами авиаудара США по востоку Сирии стали мирные жители и военные, а также нанесен ущерб государственной и частной собственности. Последствия атак американских сил на территории страны оценило Минобороны Сирии, сообщает сирийское агентство SANA.

«Сегодня на рассвете американские оккупационные силы начали вопиющую воздушную агрессию против ряда объектов и городов в восточном регионе и вблизи сирийско-иракской границы», — отметили в сирийском оборонном ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что «оккупация частей сирийской территории американскими войсками не может продолжаться».

Ранее США нанесли удары по Сирии в ответ на недавнюю резонансную атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что первые удары США по целям в Сирии и Ираке являются лишь началом ответных мер на недавнюю атаку на американские силы.