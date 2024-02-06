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02:46, 6 февраля 2024Мир

Небензя заявил о стремлении США разжечь конфликт на Ближнем Востоке

Небензя: США хотят разжечь конфликт на Ближнем Востоке атаками на Сирию и Ирак

Фото: MFA Russia / Global Look Press

США атаковали Сирию и Ирак, поскольку стремятся разжечь конфликт и вовлечь в него страны Ближнего Востока. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает пресс-служба российского представительства при международной организации в Telegram.

«Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, Соединенные Штаты пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока», — подчеркнул Небензя. По его словам, эти действия американской стороны рассчитаны на поддержание дальнейшей эскалации в регионе.

США нанесли удары по территории Сирии и Ирака в начале февраля в ответ на недавнюю атаку БПЛА по американской базе на северо-востоке Иордании. В российском МИД осудили подобные методы, назвав произошедшее нарушением международного права.

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      Александра Синицына
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