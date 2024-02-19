По базе США в Сирии выпустили четыре ракеты

По базе США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии выпустили четыре ракеты

По военной базе США на месторождении газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии выпустили четыре ракеты. Об этом со ссылкой на местный источник сообщает РИА Новости.

«Четыре ракеты упали на территории базы на месторождении Конико, в результате начался пожар. Столб пламени поднялся в южной части базы», — рассказал информатор.

10 февраля американская база в Дейр-эз-Зор Сирии также подверглась обстрелу. Военный объект был обстрелян ракетами.