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20:05, 19 февраля 2024Мир

По базе США в Сирии выпустили четыре ракеты

По базе США в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии выпустили четыре ракеты

Фото: U.S. Army / Globallookpress.com

По военной базе США на месторождении газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии выпустили четыре ракеты. Об этом со ссылкой на местный источник сообщает РИА Новости.

«Четыре ракеты упали на территории базы на месторождении Конико, в результате начался пожар. Столб пламени поднялся в южной части базы», — рассказал информатор.

10 февраля американская база в Дейр-эз-Зор Сирии также подверглась обстрелу. Военный объект был обстрелян ракетами.

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      Виктория Кондратьева
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