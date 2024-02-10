Военную базу США на газовом месторождении в Сирии атаковали ракетами

Базу США на месторождении газа Конико на востоке Сирии атаковали ракетами

Военная база США на месторождении газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, на территории американской базы упали четыре ракеты. По данным телеканала Al Mayadeen, базу США атаковал беспилотник. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

Ранее американскую военную базу на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии атаковали ракетами. Сразу после атаки с территории базы поднялись боевые вертолеты.