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21:52, 10 февраля 2024Мир

Военную базу США на газовом месторождении в Сирии атаковали ракетами

Базу США на месторождении газа Конико на востоке Сирии атаковали ракетами

Фото: U.S. Army Sgt. Jeffery J. Harris / Reuters

Военная база США на месторождении газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства, на территории американской базы упали четыре ракеты. По данным телеканала Al Mayadeen, базу США атаковал беспилотник. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

Ранее американскую военную базу на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии атаковали ракетами. Сразу после атаки с территории базы поднялись боевые вертолеты.

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      Марина Совина
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