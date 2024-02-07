Военную базу США на востоке Сирии атаковали ракетами

Базу США на месторождении нефти «Омар» на востоке Сирии атаковали ракетами

Американскую военную базу на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии атаковали ракетами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Уточняется, что по расположению американских военных было запущено четыре ракеты.

Сразу после атаки с территории базы поднялись боевые вертолеты.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

В ночь на 3 февраля сообщалось о ракетной атаке на базу США на месторождении газа «Конико» в Дейр-эз-Зоре. В ту же ночь американские военные атаковали более 85 целей в Сирии и Ираке.