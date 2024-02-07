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01:51, 8 февраля 2024Мир

Военную базу США на востоке Сирии атаковали ракетами

Базу США на месторождении нефти «Омар» на востоке Сирии атаковали ракетами

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Американскую военную базу на месторождении нефти «Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии атаковали ракетами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Уточняется, что по расположению американских военных было запущено четыре ракеты.

Сразу после атаки с территории базы поднялись боевые вертолеты.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.

В ночь на 3 февраля сообщалось о ракетной атаке на базу США на месторождении газа «Конико» в Дейр-эз-Зоре. В ту же ночь американские военные атаковали более 85 целей в Сирии и Ираке.

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      Марина Совина
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