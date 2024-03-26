Стало известно об атаке на базу США в Сирии

РИА Новости: база США на месторождении газа «Конико» в Сирии была атакована БПЛА

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали базу США на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом 26 марта пишет РИА Новости.

Как сообщил источник агентства, после случившегося авиация ВВС США поднялась в воздух, а на территории базы было зафиксировано возгорание. Информация о пострадавших и других разрушениях на данный момент не поступала.

Ранее Министерство обороны Сирии заявило об авиационных ударах со стороны США. Военные самолеты и БПЛА США нанесли удары «по ряду городов, деревень и военных объектов» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке государства. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон пока не готов переставать наносить удары по целям на Ближнем Востоке.