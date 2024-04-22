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00:31, 22 апреля 2024Мир

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу со стороны Ирака

Reuters: минимум пять ракет выпущены из Ирака в сторону военной базы США в Сирии

Фото: Unsplash.com

Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу со стороны Ирака, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Отмечается, что в сторону объекта было выпущено минимум пять ракет из иракского города Замар.

Агентство заявило, что это первая атака против сил США в Сирии с начала февраля.

Однако 26 марта сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали базу США на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

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      Марина Совина
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