Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу со стороны Ирака

Reuters: минимум пять ракет выпущены из Ирака в сторону военной базы США в Сирии

Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу со стороны Ирака, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Отмечается, что в сторону объекта было выпущено минимум пять ракет из иракского города Замар.

Агентство заявило, что это первая атака против сил США в Сирии с начала февраля.

Однако 26 марта сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали базу США на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

