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16:09, 26 апреля 2024Мир

Стало известно о новом предложении Египта Израилю по Газе

Египет предложил Израилю выдать 20 заложников в обмен на 22-дневное перемирие

Фото: Rizek Abdeljawad / XinHua / Globallookpress.com

Египет предложил Израилю при своем посредничестве выдать 20 заложников в обмен на 22-дневное перемирие и отсрочку израильской операции в Рафахе. Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на источники в израильском правительстве.

По словам высокопоставленного министра, который говорил на условиях анонимности, правительство уже рассматривает возможность отмены операции в Рафахе для поэтапного освобождения заложников.

Единственным противником отмены наземной операции выступает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подчеркивает издание.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что Нетаньяху может уйти со своей должности в случае отмены операции в городе Рафах. «Если премьер-министр Биньямин Нетаньяху примет решение закончить войну без широкомасштабной операции в Рафахе с целью достижения победы, у него не будет более мандата оставаться на посту премьер-министра», — отметил министр.

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      Лина Пивоварова
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