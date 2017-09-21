Ювелир из России придумала ушастые и зубастые украшения

Российский ювелир Анна Гройсман, основательница бренда Ushki, представила дебютную линию серебряных колец-конструкторов. Об этом ювелир рассказала корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 21 сентября.

Это отдельные детали, комбинируя которые, можно составить украшения в виде разных персонажей: Принцессы, Зверя, Короля, Лисы и других забавных вымышленных существ. Есть детали с зубами, ушами, носами и коронами. По словам автора украшений, «они выдержаны в добродушной аниме-стилистике, словно сам Миядзаки вдруг нашел себя в ювелирном деле». В роли соавтора Анны Гройсман выступил еще один вымышленный персонаж — «человек-улитка Valdemar Moorkin» (под этим псевдонимом скрывается ювелир Владимир Маркин, лауреат премии Гохрана России).

Фото: Ushki 1 /3

В начале сентября 2017 года американская ювелирно-часовая компания Tiffany & Co. выпустила украшения в виде стилизованных фигурок слонов из серебра и золота в коллекции Tiffany Save the Wild в поддержку фонда Elephant Crisis Fund (ECF).