Российский ювелир увенчал Miss Maxim титановой короной в виде трусов

Победительницу конкурса Miss Maxim-2017 увенчали короной из титана синего цвета в форме женских трусов работы российского ювелира Владимира Маркина, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 21 июля.

«Корона сделана из анодированного титана с позолоченными серебряными элементами и розовыми фианитами, — рассказал ювелир «Ленте.ру». — Идея пришла, как обычно, случайно. Я смотрел фотографии барышень в журнале, а у них из одежды, чаще всего, кроме трусов, ничего и нет. Да и форма диадемы сама по себе похожа на трусики, если ее перевернуть вверх ногами. Так-то это корона, но я почему-то вижу кружевные трусы. Иначе очень пафосно и серьезно получается, а я так не могу».

Церемония награждения победительницы конкурса Miss Maxim-2017 прошла 20 июля в пространстве Mercury Space на 40-м этаже башни «Меркурий Сити». Miss Maxim-2017 стала Екатерина Котаро из Шадринска.

Владимир Маркин — российский ювелир, специализируется на создании украшений с оригинальными механическими деталями. Осенью 2016 года ювелиры Владимир Маркин и Дамир Ярулин получили первую премию конкурса «Россия. XXI век» Гохрана России в номинации «Отражение сегодняшнего времени в произведениях ювелирного искусства» за кольцо «Диафрагма».