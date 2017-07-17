Российский бренд выпустил носки в честь полотен из Третьяковской галереи

Российский бренд St.Friday Socks представил лимитированную коллекцию носков «Супремус» совместно с Государственной Третьяковской галереей, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в понедельник, 17 июля.

Основой для декора аксессуаров стали работы русских авангардистов: «Черный квадрат», «Женщина с граблями», «На сенокосе» Казимира Малевича, «Супрематизм» Ивана Клюна и одноименная картина Ильи Чашника, «Знак общества “Супремус”» и «Эскиз ткани с орнаментом из цветных треугольников» Любови Поповой, «Голова быка» Михаила Ларионова.

Фото: St. Friday Socks 1 /3

Бренд St.Friday Socks основан в 2015 году. Коллекции изготавливаются на собственной фабрике из натуральной и синтетической гребенной пряжи. Бренд выпустил капсульные линии в сотрудничестве с дизайнерами Константином Гайдаем, Артемом Кривдой, Александром Арутюновым, Дашей Гаузер, Даниилом Анциферовым, брендами Viva Vox и Sorry I’m Not, рок-группами «Мумий Тролль» и «Сансара».