Американский дизайнер создала украшения из макарон с латексом

Дизайнер из Нью-Йорка Анна Пирс создала коллекцию украшений, материалом для которой послужили макароны. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает Vogue.

«Владелец такого хрупкого паста-украшения должен заботиться о нем, — сказала Пирс. — Оно драгоценно в другом смысле этого слова, несмотря на то что сделано из простого материала». Помимо макарон, Пирс использует латекс и ткань. Дизайнер добавила, что материалы, c которыми она работает, во многом определяют дизайн. «Этим мне и нравится работа с ними, она более непредсказуемая и эфемерная, чем с металлом и кристаллами», — добавила она.

Фото: Anna Pierce 1 /2

В линейку вошли чокеры, браслеты и корсет. Приобрести их можно в магазине Planet X в Нью-Йорке.

Если американский дизайнер сделала украшения из продуктов, то компания Cheetos разработала дизайн одежды, куда еду можно прятать. В виртуальную коллекцию вошли галстуки, куртки, подтяжки и шляпы. Их главная особенность состоит в том, что в моделях предусмотрены специальные карманы для хранения чипсов. Пока эти вещи существуют только в качестве проекта, воплотить в жизнь собираются только одну из них.