Производитель чипсов предложил прятать еду в одежду

Компания Cheetos разработала дизайн нескольких моделей одежды. Об этом в среду, 22 марта сообщает Highsnobiety.

В виртуальную коллекцию вошли галстуки, куртки, подтяжки и шляпы. Их главная особенность состоит в том, что в моделях предусмотрены специальные карманы для хранения чипсов. Пока эти вещи существуют только в качестве проекта, воплотить в жизнь собираются только одну из них. Речь идет о той, что наберет больше голосов в ходе онлайн-опроса.

Фото: Cheetos 1 /6

Cheetos — американский бренд, зарегистрированный в 1948 году. Компания производит кукурузные снеки с разными вкусами. Символ марки — гепард по имени Честер. Продукция распространяется в десятках стран мира.

В ноябре 2016 года компания представила коллекцию ювелирных украшений. Кольца и серьги изготовлены из золота и инкрустированы оранжевыми сапфирами, которые по цвету напоминают сырные чипсы, а также белыми и черными бриллиантами. Стоимость одного комплекта — 20 тысяч долларов.