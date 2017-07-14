Ким Кардашьян и Канье Уэст украсили обувь детскими каракулями

Новый бренд детской одежды Kids Supply, созданный телезвездой Ким Кардашьян и рэпером Канье Уэст, выпустил вторую коллекцию. Об этом сообщает PROfashion.

В линейку вошли футболки, шорты, леопардовое платье асимметричного кроя, оранжевый бархатный купальник, шлепанцы и миниатюрные модели кроссовок Yeezy Boost. Принты коллекции выполнены 10-летним художником, которого зовут Харлоу. По желанию, покупатели могут нанести на обувь имя своего ребенка.

Kids Supply — бренд детской одежды. Первая коллекция Kids Supply вышла в мае этого года. Линейка была посвящена калифорнийскому городу Калабасасу, где Ким Кардашьян провела детство.

Карьеру дизайнера Уэст начал в 2015 году с сотрудничества с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви. Товары от Уэста выходят ограниченным тиражом.