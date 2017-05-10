Ким Кардашьян и Канье Уэст запустили детскую коллекцию одежды

Американский рэпер Канье Уэст и телезвезда Ким Кардашьян выпустили совместную коллекцию детской одежды, которая получила название Kids Supply. Линейка посвящена калифорнийскому городу Калабасасу, где Кардашьян провела свои детские годы. Об этом сообщает The Manrepeller.

«Мы с женой совершенно по-разному смотрим на детский гардероб и стиль в целом. Нам было сложно находить компромисс», — сказал Уэст. В коллекцию вошли толстовки, брюки, платья, бомберы и головыне уборы.

Карьеру дизайнера Уэст начал в 2015 году с сотрудничества с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви. Последняя была представлена в середине февраля в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Товары от Уэста выходят ограниченным тиражом.

В начале января Кардашьян представила несколько новинок из коллекции Yeezy. Речь идет о ботильонах песочного цвета на шнуровке и спортивных штанах с надписью Calabasas. На последних нарисованы три полоски, что является отсылкой к традиционной символике adidas.