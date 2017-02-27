Ким Кардашьян раздала фанатам фирменные кроссовки мужа

Американская телезвезда Ким Кардашьян раздала несколько пар кроссовок из новой коллекции Yeezy Boost 350 V2. Будущих владельцев она выбирала в Twitter. Дизайном обуви занимался ее муж — рэпер Канье Уэст в сотрудничестве с adidas.

Кардашьян устроила раздачу на следующий день после официального релиза. В комментариях она уточняла у пользователей размер и просила сообщить, когда те получат кроссовки.

Канье Уэст начал выступать в начале 2000-х годов. На счету артиста более 21 миллиона проданных дисков и 66 миллионов легально скачанных альбомов.

C adidas музыкант сотрудничает с 2013 года, совместные коллекции включают одежду и обувь. Кроссовки от Уэста выходят ограниченным тиражом. Последняя на настоящий момент линейка кроссовок поступила в продажу 25 февраля 2017 года.